Одна страна в мире первой разрешит президенту и министрам женить людей

Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал поправки в закон о семье, которые разрешают главе государства, депутатам и министрам проводить церемонии бракосочетания. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сам Пеллегрини пользоваться новым правом не намерен: он заявил, что никогда не просил наделить его такими полномочиями, и в шутку попросил сограждан не обращаться к нему с подобными просьбами в будущем, при этом заранее пожелав всем молодоженам успехов и счастья.

Поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года. После этого Словакия станет первой страной, где высшие должностные лица государства смогут женить людей.

Практика наделения государственных служащих правом проводить бракосочетания существует во многих странах, но в разных формах. В большинстве европейских стран церемонии могут проводить мэры городов или другие представители местных органов власти.

В ряде штатов США регистрация брака возможна без участия священнослужителя — ее могут провести мировые судьи или уполномоченные служащие, иногда капитаны кораблей.