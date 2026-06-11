Оценена вероятность полного закрытия Европы для россиян

Инициатива немецких депутатов запретить шенгенские визы для граждан РФ продиктована страхом перед разрушением антироссийской пропаганды, при этом полное закрытие Европы для россиян в обозримой перспективе маловероятно. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Владимир Оленченко.

Ранее представители немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС в Европарламенте призвали полностью запретить выдачу шенгенских виз российским туристам из-за конфликта на Украине. До этого газета Politico сообщила, что 11 стран Европы, включая Чехию, Финляндию, Польшу и страны Балтии, направили письмо руководству дипломатии ЕС с требованием ужесточить визовые правила перед летним сезоном, чтобы россияне не могли «загорать на европейских пляжах».

По словам Оленченко, за инициативой немецких депутатов стоит страх перед тем, что прямые контакты между гражданами разрушат продвигаемую на Западе повестку. Эксперт подчеркнул, что приезжающие в Европу россияне транслируют объективную информацию, которая идет вразрез с официальной позицией европейских властей.

Дело в том, что туризм — это в любом случае общение. Российские туристы, которые все еще приезжают в Германию, Францию или Италию, естественно, являются носителями правдивой и объективной информации об отношении россиян к той безрассудной политике, которую проводят в Евросоюзе. Они носители информации о том, что военной угрозы со стороны России для стран ЕС не существует, мы такие задачи перед собой не ставим. Мне кажется, главная причина ввести новые ограничения связана с боязнью того, что широкое общение жителей Евросоюза с гражданами РФ будет нейтрализовать милитаристскую и русофобскую пропаганду. Кроме того, в Германии на носу выборы, и прямое, нефильтрованное общение с россиянами будет играть явно не в пользу лидера ХДС Фридриха Мерца. Владимир Оленченко Политолог-международник

Политолог обратил внимание на то, что призывы, звучащие в стенах Европарламента, имеют лишь рекомендательный характер. Даже в случае принятия жесткой резолюции, у европейских государств остаются легальные механизмы для сохранения въезда для граждан РФ, в том числе с помощью национальных виз.

«Немцам хотелось бы, чтобы Германия не стояла особняком вместе с Францией и Италией, где еще не отказались от российского туризма. Поэтому они подняли вопрос в Европарламенте. Но Европарламент — организация, чьи решения носят рекомендательный, а не юридически обязательный характер. Даже если допустить принятие такой резолюции, обязывающей силы ни для Германии, ни для других стран шенгенского пространства она иметь не будет. Кроме того, визовое регулирование ЕС предполагает выдачу как шенгенских, так и национальных виз. Если какая-то страна отказывает гражданину в шенгене, она может выдать ему национальную визу для конкретных целей — будь то туризм, учеба или посещение родственников. Такие визы выдаются оперативно, так как их не нужно согласовывать с единым центром в Страсбурге».

Специалист также выразил уверенность, что внутри самого Евросоюза не удастся достичь консенсуса по вопросу ограничения выдачи шенгенских виз россиянам. Страны Южной Европы, традиционно ориентированные на туристический сектор, будут саботировать подобные инициативы Берлина ради спасения собственных доходов.

«Полную изоляцию Европы от России устроить вряд ли удастся. Такие страны, как Греция, Италия и Испания, где традиционно отдыхает большое количество российских туристов, будут выступать против введения подобных ограничений. Во всяком случае, руководство этих государств, заботясь о своих экономических интересах, немецкие глупости вряд ли поддержит».

Ранее после визита в МИД послы Европы заявили о необходимости переговоров РФ и Украины.