Иранский депутат Азизи пригрозил суровым ответом на агрессию США

Любое необдуманное действие со стороны США, направленное против Ирана, встретит более жесткий и суровый ответ. Об этом заявил глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи, комментируя угрозы американского президента Дональда Трампа.

"Как и в ходе войны, когда народ Ирана и вооруженные силы страны выступили единым и мощным фронтом, любое необдуманное и непросчитанное действие со стороны США встретит еще более жесткий, болезненный и решительный ответ, который заставит их пожалеть", - сказал он в интервью агентству Fars.

Ранее Трамп заявил, что американские силы продолжат нанесение ударов по территории Ирана в ночь на 12 июня и в будущем попытаются установить контроль над иранским островом Харк и нефтяными объектами исламской республики.