Иранский депутат Азизи пригрозил суровым ответом на агрессию США
Любое необдуманное действие со стороны США, направленное против Ирана, встретит более жесткий и суровый ответ. Об этом заявил глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи, комментируя угрозы американского президента Дональда Трампа.
Ранее Трамп заявил, что американские силы продолжат нанесение ударов по территории Ирана в ночь на 12 июня и в будущем попытаются установить контроль над иранским островом Харк и нефтяными объектами исламской республики.