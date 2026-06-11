Стало известно, кто на самом деле управляет США

Соединенные Штаты утратили суверенитет, нынешние американские элиты не управляют державой, рассказал в своем Youtube-канале известный американский журналист, телеведущий Такер Карлсон.

По его словам, мировому сообществу в последнее время стало понятно, что США более не обладают суверенитетом.

«Американские лидеры могут принимать некоторые решения. Они могут создавать шумиху и произносить громкие речи», — разъяснил Карлсон.

Вместе с тем, подчеркнул интервьюер, президенты США — наемники. Важные, исторические, судьбоносные решения, добавил он, принимают другие люди.

По его мнению, можно спорить о том, кто же действительно является главой, боссом, кто определяет время, место новых войн.

Карлсон пояснил, что ясно только одно — войну на Ближнем Востоке начал не президент США Дональд Трамп, ее развязал премьер-министр Израиля. Следовательно, уточнил он, «главный тут Биньямин Нетаньяху».

Напомним, что политики, бизнесмены, общественные деятели обвиняли в утрате реальной власти и предшественника Трампа, 46-го президента США Джо Байдена.

Так, техномагнат Илон Маск полагал, что державой руководит не действующий лидер, а тот или та, кто управляет его телесуфлером.