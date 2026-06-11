Мелони ответила на слова депутата о «наколенниках для подчинения»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на слова оппозиционного депутата Франческо Сильвестри, который обвинил ее в «ношении наколенников для подчинения». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время прений вокруг выступления Мелони с информационным сообщением к саммиту Евросоюза Сильвестри заявил, что она обещала Италии выпрямить спину и подняться с покорной позиции, но вместо этого «надела наколенники, чтобы было удобнее».

После этих слов Сильвестри освистали — другие депутаты обвинили его в сексизме и неподобающих замечаниях. Мелони не стала игнорировать эти слова — она заявила, что подобная реакция показывает, что итальянская оппозиция не может смириться с ее политическим успехом.

«Вы не можете принять, что есть человек, который, ни разу не надев наколенники, добился своего положения без посторонней помощи, без фаворитизма и без каких-либо обходных путей. <...> Вам не дает покоя, что первая женщина-премьер пришла от правых, а вы оказались не способны выдвинуть ее», — ответила Мелони.

Ранее Мелони высказалась за введение единого европейского переговорщика для диалога с Россией.