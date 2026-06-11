Итальянке за убийство грабителя дали 18 лет тюрьмы

В Италии суд города Лукка приговорил к 18 годам тюремного заключения предпринимательницу Чинцию Даль Пино. Она признана виновной в умышленном убийстве мужчины, укравшего у нее сумочку, сообщает агентство Lapresse.

© Московский Комсомолец

В сентябре 2024 года 67-летняя бизнес-вумен из Виареджо на внедорожнике догнала и насмерть сбила бездомного выходца из Марокко. Это произошло после того, как тот украл у нее сумку.

После ограбления женщина, как установило следствие, стала преследовать и несколько раз переехала его. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

После преступления видеокамеры позволили быстро обнаружить водителя белого джипа. На кадрах, которое распространили местные СМИ, женщина спокойно выходит из автомобиля, чтобы забрать свою сумку и садится в обратно в машину.