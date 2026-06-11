Трамп высказался о захвате иранского острова Харк

Президент США Дональд Трамп высказался о возможном захвате иранского острова Харк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По словам Трампа, ему бы хотелось, чтобы остров отошел под контроль США. Такое развитие событий он назвал «предпочтительным».

«Взятие под контроль Харка всегда было предпочтительным для меня», — заявил он.

При этом Трамп добавил, что не считает, будто американцы поддержат длительную операцию по захвату Харка и другой нефтяной инфраструктуры Ирана. Он заявил, что американцы скорее хотели бы, чтобы операция в Иране завершилась.

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«Честно говоря, я не знаю, есть ли у Америки готовность к этому. Мы заработаем состояние, но я не знаю, есть ли у Америки готовность. Думаю, они хотели бы, чтобы мы вернулись домой», — добавил Трамп.

По мнению американского президента, США не могут повторить в Иране венесуэльский сценарий, так как это заняло бы куда больше времени.

Ранее Трамп высказался о захвате всей территории Ирана.