Зеленский заявил о равенстве с представителями ЛГБТ*
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об абсолютно одинаковых правах с представителями ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в России).
«Мы одинаковые. У нас абсолютно одинаковые права», – подчеркнул политик, передает RT.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала над признанием однополых пар на Украине.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об увеличении поставок пропагандирующих ЛГБТ брошюр в ряды украинской армии.