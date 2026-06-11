Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об абсолютно одинаковых правах с представителями ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в России).

«Мы одинаковые. У нас абсолютно одинаковые права», – подчеркнул политик, передает RT.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала над признанием однополых пар на Украине.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об увеличении поставок пропагандирующих ЛГБТ брошюр в ряды украинской армии.