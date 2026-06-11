Гейтс сделал заявление о шантаже Эпштейна

Основатель Microsoft Билл Гейтс на закрытых слушаниях в комитете палаты представителей Конгресса США по надзору и правительственной реформе дал показания относительно своих связей с Джеффри Эпштейном.

Миллиардер подчеркнул, что не был осведомлен о преступных деяниях финансиста и никогда не становился их свидетелем. Гейтс категорически опроверг предположения о том, что он когда-либо бывал в резиденции Эпштейна во Флориде или посещал его частный остров.

При этом предприниматель признал, что Эпштейн обладал конфиденциальной информацией о его частной жизни, включая данные о супружеских изменах, которые использовал в своих интересах. По словам Гейтса, эти сведения не были получены в ходе их личного общения, однако сам факт утечки нанес серьезный ущерб его семье, передает CNN.

Около 550 страниц файлов Эпштейна были полностью закрашены черным цветом. Предположительно, это не позволит общественности сделать какие-либо выводы о причастности знакомых финансиста к эксплуатации несовершеннолетних.

Предприниматель и юрист Хантер Байден, сын бывшего американского президента Джо Байдена, отказался извиняться перед первой леди США Меланией Трамп за свои заявления о том, что Дональд Трамп познакомился с ней с подачи Джеффри Эпштейна.