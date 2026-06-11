Пока вы не уснули: заявление Пашиняна об ОДКБ и ответ России за удар ВСУ по Краснодару

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Пашинян сделал заявление об участии Армении в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна примет к сведению любое решение государств — членов ОДКБ о ее возможном исключении из организации.

Комментируя ситуацию, он напомнил, что механизм исключения из Организации договора коллективной безопасности прописан и действует.

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В России высказались об ответе за удар ВСУ по Краснодару

Россия будет наносить точечные и массированные удары за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

В Краснодаре оказался поврежден фасад в многоэтажке и выбиты стекла после попадания украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Медведев сделал громкое заявление о давлении на Россию

Россия - единственная страна в современной истории мира, которая подвергается настолько сильному давлению. Это отметил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии.

Медведев назвал одним из вызовов современности "беспрецедентное давление извне".

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Мелони выступила с заявлением о диалоге с Россией

По данным портала РИА Новости, глава итальянского правительства Джорджа Мелони высказалась за введение единого европейского переговорщика для диалога с Россией относительно украинского кризиса. На заседании нижней палаты парламента перед саммитом ЕС 18–19 июня она отметила, что множественность малообъективных форматов ведет лишь к разобщенности и ослаблению позиций континента.

По мнению премьера, ключевой вопрос не в принадлежности к конкретным структурам, а в отсутствии легитимных представителей, способных выражать общую позицию Европы. Именно поэтому она настаивает на выделении авторитетной фигуры, обладающей доверием всех стран-участниц для ведения переговоров от имени Союза.

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В Кремле прокомментировали долгий больничный Набиуллиной

В Кремле желают скорейшего выздоровления главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о длительном больничном председателя Банка России.

Песков подчеркнул, что обсуждать чье-либо здоровье в публичном поле — это неправильный формат.

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Раскрыты истинные цели ударов ВСУ ракетами «Фламинго» по России

© Соцсети

Депутат Госдумы Александр Толмачев предположил, что ВСУ могут использовать ракеты «Фламинго», пытаясь произвести впечатление на западных союзников Украины. Об этом сообщает News.ru.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская ПВО сбила четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». По мнению Толмачева, эти ракеты ВСУ запускают не для достижения военных результатов, а чтобы «перекрыть новости» о современном российском оружии.

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Бывшего вице-губернатора нашли под кокаином в Москве

Бывшего вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова задержали в Москве с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В момент задержания 58-летний экс-чиновник, предварительно, был под кокаином. При обыске у него нашли несколько свертков с запрещенными веществами. Он признал вину и сотрудничает со следствием.

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Появились подробности трагической смерти хоккеиста «Норильска»

Появились подробности смерти форварда «Норильска» Егора Ядыкина.

Ранее стало известно, что 21-летний хоккеист умер при трагических обстоятельствах. По данным телеграм-канала «Mash на спорте», в него случайно выстрелило ружье во время поездки на охоту.

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Леонид Якубович потерял сознание на съемках шоу "Поле чудес"

Леонид Якубович на протяжении десятилетий является ведущим капитал-шоу "Поле чудес". За это время всякое случалось на съемках шоу.

Уже стало традицией, что на "Поле чудес" игроки привозят еду. Однажды это закончилось форс-мажором. Об этом рассказал сам Леонид Якубович. По его словам, некая женщина привезла на съемки целый чемодан еды и буквально вывалила все это на барабан. Затем она открыла толстую тетрадь и заявила, что должна передать привет всей своей деревне, иначе ее обратно не пустят.

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Самый гигантский организм в мире впервые начал издавать звуки

Американский исследователь и звукооператор Джефф Райс зафиксировал акустические вибрации, исходящие из корневой системы Пандо — гигантского клонального осинника в штате Юта, признанного крупнейшим живым организмом на Земле. Материалы эксперимента представлены на ежегодной встрече Acoustical Society of America (ASA).

Пандо занимает площадь около 43 гектаров и состоит из примерно 47 000 генетически идентичных стволов осины, соединенных единой разветвленной корневой системой. Общая масса организма оценивается приблизительно в 6 000 метрических тонн — больше, чем у любого другого известного живого существа. Возраст Пандо, по различным оценкам, составляет около 12 000 лет.

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