Поджоги, баррикады и нападения на полицию: зарубежные СМИ о протестах в Британии

Вторая ночь беспорядков в Северной Ирландии, вспыхнувших после нападения уроженца Судана на местного жителя, привела к применению водометов, пострадали как минимум 12 стражей порядка. Как зарубежные СМИ оценивают происходящее в Великобритании, в материале «Рамблера».

Ранее мигрант из Судана напал с ножом на мужчину в Белфасте. Прохожие сумели отбить пострадавшего и вызвали полицию. Жертва нападения остается в больнице с серьезными ранениями. А в Великобритании вспыхнули протесты.

По данным полиции, подозреваемый Хади Алодид кухонным ножом ударил Стивена Огилви в левый глаз, а также нанес ему глубокие раны головы, лица и спины. В социальных сетях быстро распространились кадры нападения и реакции прохожих, отмечает Associated Press, назвав видео «жутким».

При этом, по данным издания, Хади Алодид угрожал убить и врача, который обрабатывал рану на его руке. Полиция не назвала мотив нападения, но заявила, что оно не связано с терроризмом, подчеркнули журналисты.

В Северной Ирландии продолжаются акции протеста, спровоцированные этим преступлением. Во время второй ночи антииммиграционных протестов полиция применила водометы, отмечает CBS News.

«Демонстранты в масках вырывали кирпичи из стен домов и разбивали тротуары кувалдами, чтобы швырять в силовиков. В одном месте неуправляемая толпа использовала части разобранного забора в качестве баррикад на улице», - говорится в статье.

Полицейские разогнали толпу из примерно 300 человек, которые подожгли грузовик и бросали кирпичи и бутылки с зажигательной смесью в районе развязки Сэндиноуз недалеко от Белфаста, пишет The Guardian.

«Несколько анонсированных акций протеста, в том числе у здания мэрии Белфаста, в так и не состоялись. Акция протеста у Стормонта, резиденции правительства Северной Ирландии, собрала несколько десятков человек и прошла мирно», - отмечается в публикации.

При этом семья пострадавшего Стивена Огилви осудила протесты и призвала прекратить распространение ложной информации в соцсетях.

«Мы хотим совершенно четко дать понять, что наша семья не поддерживает подобные действия», - цитирует газета заявление родственников пострадавшего.

По информации журналистов, многие протестующие были одеты в темную одежду и закрывали лица. Демонстранты снесли садовый забор, а также подожгли шины, мебель и мусорные баки. Один из прохожих получил удар камнем в голову и был доставлен в больницу. Также был атакован полицейский.

По данным, озвученным министром по делам Северной Ирландии Хилари Бенн, всего во время второй ночи беспорядков получили ранения 12 полицейских, 16 человек были арестованы. Ожидается, что полиция Северной Ирландии получит помощь от коллег, пишет The Independent.

Министр по делам Северной Ирландии также отметил, что «рад сообщить, что беспорядков уже было меньше, чем во вторник вечером», и осудил «расистские выходки».

При этом полицейская служба Северной Ирландии (PSNI) распространила фотографии людей, которых считает связанными с протестами, и обратилась за помощью в установлении их личностей.