Трамп передумал бить по Ирану

Бомбардировки Ирана, анонсированные президентом США Дональдом Трампом, отменены.

© Российская Газета

О своем решении глава Белого дома написал в Truth Social.

"Я как президент США отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки Ирана", - сообщил американский лидер.

Трамп отметил, что решение принято в связи с прогрессом в переговорах с Тегераном. Обсуждения "были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены", уточнил он.

Ранее глава Белого дома объявил, что США нанесут новые удары по Ирану в ночь на Трамп также сообщил о планах Вашингтона захватить иранский остров Харк.