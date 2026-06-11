Трамп передумал бить по Ирану

Трамп отменил запланированные удары по Ирану
Бомбардировки Ирана, анонсированные президентом США Дональдом Трампом, отменены.
О своем решении глава Белого дома написал в Truth Social.
Трамп отметил, что решение принято в связи с прогрессом в переговорах с Тегераном. Обсуждения "были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены", уточнил он.
Ранее глава Белого дома объявил, что США нанесут новые удары по Ирану в ночь на Трамп также сообщил о планах Вашингтона захватить иранский остров Харк.