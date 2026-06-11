Неожиданный жест Анкары: Эрдоган обратился к Пашиняну после выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с официальным поздравлением к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Причиной стал успех возглавляемой им политической силы «Гражданский договор» на парламентских выборах, состоявшихся 7 июня. Текст послания распространила пресс-служба армянского правительства в четверг.

Эрдоган от себя лично и от имени турецкого народа выразил признательность за достигнутый результат. Он пожелал армянскому лидеру удачи в формировании кабинета министров в третий раз подряд.

В своём обращении турецкий лидер выразил полную уверенность в том, что стратегический подход Пашиняна к установлению прочного мира и стабильности в регионе, а также к налаживанию необходимого взаимодействия, будет успешно воплощён в жизнь. Эрдоган также пожелал самому премьеру здоровья и благополучия, а всему армянскому народу — процветания и счастья.

Пашинян сделал заявление об участии Армении в ОДКБ

Стоит напомнить, что дипломатические связи между Анкарой и Ереваном отсутствуют, а общая граница остаётся запертой с 1993 года. Тогда Турция по собственной инициативе пошла на этот шаг из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Тем не менее, начиная с 2022 года, стороны на уровне специальных представителей ведут диалог о возможном открытии границы для граждан третьих стран и о нормализации двусторонних отношений. Первая такая встреча состоялась в Москве 14 января 2022 года.