В Израиле проходят массовые протесты: что известно к этому часу

В Тель-Авиве и других крупных городах Израиля вспыхнули массовые протесты ультраортодоксальных евреев, требующих освобождения студентов религиозных школ, задержанных за уклонение от военной службы. Что известно о протестах к этому часу - читайте в материале «Рамблера».

С чего всё началось: арест студентов-уклонистов

Поводом для массовых выступлений ультраортодоксальных евреев (харедим) стало задержание 19 студентов религиозных школ (иешив). Как сообщают местные СМИ, молодые люди не явились на призывные пункты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), после чего их задержали и перевели в военную тюрьму для принудительной отправки на службу. После этого ультраортодоксальных евреев призвали выйти на улицы. Религиозные движения назвали действия властей переходом «красной черты» и объявили о начале борьбы.

Перекрытие дорог и география протестов

Сотни митингующих заблокировали подходы и дороги к следственному изолятору «Абу-Кабир» в южной части Тель-Авива, требуя немедленного освобождения задержанных. Ранее аналогичные акции и стычки с полицией произошли в Иерусалиме, а также возле тюрем в Рамле и Нетании. В Иерусалиме протестующие пытались заблокировать автомобили, перевозившие задержанных студентов. Полиция применила силу для разгона толпы, несколько человек были задержаны за организацию беспорядков и нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Предупреждение полиции и транспортный коллапс

Полиция Израиля обратилась к гражданам с призывом избегать поездок по дорогам Большого Тель-Авива днем и вечером 11 июня. Ситуация осложняется тем, что протесты ультраортодоксов совпали по времени с тремя концертами популярных израильских артистов, которые пройдут на стадионах в Рамат-Гане, Петах-Тикве и Тель-Авиве. Ожидаются многокилометровые пробки на ключевых шоссе. Командование дорожной полиции перебросило дополнительные силы на перекрестки и пообещало жестко пресекать любые нарушения общественного порядка.

Железнодорожный маневр

Железнодорожная компания «Ракевет Исраэль» срочно вывела на линии дополнительные поезда и продлила маршруты, чтобы справиться с наплывом пассажиров. Примечательно, что лидеры протестующих дали указание своим сторонникам не блокировать железнодорожные пути. Организаторы протестов планируют использовать поезда для переброски демонстрантов из других регионов страны к местам проведения акций в центре Тель-Авива.