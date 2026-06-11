Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сотрудников СМИ не бояться пропаганды и не скрывать идеологическую работу.

Ранее сегодня Лукашенко назначил Ольгу Ануфриеву директором - главным редактором издательского дома "Беларусь Сегодня".

"Не забывайте, что на вас, как и на других представителях средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться, все этим занимаются, только их матерными словами обзывают. Не надо этого бояться", - приводит слова президента близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко в беседе с Ануфриевой отметил, что белорусские СМИ "пропагандируют лучшее".

"Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси, мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее", - пояснил он.

"Все мы идеологические работники - от журналиста до президента", - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что в адрес журналистов периодически звучит критика: "Вас критикуют и называют пропагандистами, потому завидуют и боятся. Ну и хорошо: боятся, значит, все к лучшему"