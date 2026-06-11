Польская полиция задержала больше 100 граждан Украины
Полиция Польши проинформировала о задержании 117 граждан Украины.
Сотрудники полиции «в сотрудничестве с Пограничной стражей» на территории страны провели мероприятия, направленные на установление лиц, которые скрываются от правосудия. Цель акции, в том числе, проверка законности пребывания иностранцев на польской территории.
В ходе проведенных мероприятий задержано почти две тысячи разыскиваемых лиц и 140 иностранных граждан, незаконно проживающих в Польше.
Так, полиция задержала гражданина Украины, приговоренного к 1 году и 10 месяцам лишения свободы. Он разыскивался по ордеру на доставку в исправительное учреждение.
«В месте пребывания разыскиваемого было выявлено и изъято большое количество наркотических средств», - говорится в сообщении.