В Бухаресте обратились к Украине из-за инцидентов с БПЛА

Врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ призвал Украину запрограммировать морские дроны на взрывы за пределами румынских вод. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, что ранее в Румынии в крышу дома в Галаце попал дрон, пострадали два человека, их экстренно госпитализировали. А 5 июня стало известно, что морской дрон в порту Констанца. Позже румынские власти уточнили, что изначально было пять дронов, один из них взорвался в украинских водах, остальные - уже в румынских.

Врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ публично выступил с предложением к Киеву установить на украинских дронах электронные датчики, запрограммировав их для обеспечения безопасности румынских вод.

«Я хочу предложить нашим соседям на Украине гарантировать нам, что все беспилотники, которые они запускают в Черном море, были оснащены технической начинкой, которая запрограммирует их на автоматический взрыв в случае приближения к территориальным водам Румынии на расстоянии в 12 морских миль», - пояснил чиновник.

Он также подчеркнул, что попросил Киев о сотрудничестве в расследовании уже произошедшего инцидента.