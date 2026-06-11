Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что уходит в отставку.

«После того как я объяснил, что не смогу согласиться на план финансирования, который не обеспечит наши вооружённые силы необходимыми ресурсами, у меня не осталось другого выбора, кроме как подать в отставку», — говорится в письме британскому премьеру Киру Стармеру, которое Хили опубликовал в соцсети X.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что неудачная политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера может привести к революции в королевстве.