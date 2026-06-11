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Раскрыты возможные причины, по которым ЕС намерен лишить Каллас полномочий

Алиса Селезнёва

Обсуждение в Евросоюзе масштабной реформы дипломатической службы и лишения полномочий ее главы связано с тем, что деятельность Каи Каллас не соответствует амбициям объединения. Такое мнение высказал News.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров.

Раскрыты возможные причины, по которым ЕС намерен лишить Каллас полномочий
© РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что европейские страны, в том числе Франция и Германия, начали обсуждение радикальной реформы дипломатического ведомства ЕС. Каю Каллас могут лишить контроля над 140 представительствами, вернув все полномочия Еврокомиссии и европейским столицам.

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По мнению политолога Сергея Федорова, для проведения реформы в ЕС есть целый комплекс причин.

«Первое, конечно, это явно неудовлетворительная работа дипломатической службы ЕС. Там в большинстве своем работают какие-то отставники, причем из маленьких государств, которые как фигуры не пользуются какой-то популярностью и не способны решать серьезные задачи. Второе — недовольство конкретно Каей Каллас. Она явно не соответствует амбициям Евросоюза», — пояснил Федоров.

Также, по словам эксперта, в ЕС в целях экономии стремятся сократить бюрократический аппарат. Но все же главная причина кроется в том, что Каллас «явно не справляется» с задачей по приведению к общему знаменателю внешнеполитических целей отдельных государств, входящих в объединение.

«Полагаю, главные страны ЕС думают, что делать, чтобы выступать на международной арене как-то более внушительно. Но для этого нужны новые идеи. Пока, кроме русофобии, магистральных общих тенденций в европейской дипломатии мы ничего не видим», — констатировал Федоров.

Напомним, что ранее Кая Каллас заявила, что Европа намерена требовать от Москвы таких же уступок, каких Москва требует от Киева. А канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил РФ в эскалации.