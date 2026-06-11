Раскрыты возможные причины, по которым ЕС намерен лишить Каллас полномочий

Обсуждение в Евросоюзе масштабной реформы дипломатической службы и лишения полномочий ее главы связано с тем, что деятельность Каи Каллас не соответствует амбициям объединения. Такое мнение высказал News.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров.

Ранее СМИ сообщили, что европейские страны, в том числе Франция и Германия, начали обсуждение радикальной реформы дипломатического ведомства ЕС. Каю Каллас могут лишить контроля над 140 представительствами, вернув все полномочия Еврокомиссии и европейским столицам.

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По мнению политолога Сергея Федорова, для проведения реформы в ЕС есть целый комплекс причин.

«Первое, конечно, это явно неудовлетворительная работа дипломатической службы ЕС. Там в большинстве своем работают какие-то отставники, причем из маленьких государств, которые как фигуры не пользуются какой-то популярностью и не способны решать серьезные задачи. Второе — недовольство конкретно Каей Каллас. Она явно не соответствует амбициям Евросоюза», — пояснил Федоров.

Также, по словам эксперта, в ЕС в целях экономии стремятся сократить бюрократический аппарат. Но все же главная причина кроется в том, что Каллас «явно не справляется» с задачей по приведению к общему знаменателю внешнеполитических целей отдельных государств, входящих в объединение.

«Полагаю, главные страны ЕС думают, что делать, чтобы выступать на международной арене как-то более внушительно. Но для этого нужны новые идеи. Пока, кроме русофобии, магистральных общих тенденций в европейской дипломатии мы ничего не видим», — констатировал Федоров.

Напомним, что ранее Кая Каллас заявила, что Европа намерена требовать от Москвы таких же уступок, каких Москва требует от Киева. А канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил РФ в эскалации.