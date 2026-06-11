Пашинян сделал заявление об участии Армении в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна примет к сведению любое решение государств — членов ОДКБ о ее возможном исключении из организации.

Комментируя ситуацию, он напомнил, что механизм исключения из Организации договора коллективной безопасности прописан и действует.

«Если страны-участницы примут решение исключить Армению, мы вынуждены будем принять это решение во внимание — делать нам больше нечего», — сказал глава правительства.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что Москва не намерена мириться с иждивенческой позицией Еревана по отношению к Евразийскому экономическому союзу.