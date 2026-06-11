Посол Франции анонсировал заявление после визита в МИД
Представители Германии, Франции и Великобритании завершили длительную встречу в российском внешнеполитическом ведомстве, по итогам которой ожидается официальное обращение.
Главы дипломатических миссий Франции, Германии и Британии вышли из здания министерства, передает РИА «Новости».
Иностранные делегаты находились на переговорах полтора часа.
Французский посол Николя де Ривьер пообещал скорую публикацию официального документа.
«Позднее сегодня мы опубликуем заявление», – сообщил дипломат журналистам.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что европейские представители сами запросили встречу с заместителем министра. Российская сторона согласилась выслушать коллег, однако не испытывала большого оптимизма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии прибыли в российское дипломатическое ведомство.
Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с западными дипломатами.
Политолог Станислав Ткаченко объяснил инициативу «евротройки» желанием выторговать место за столом переговоров.