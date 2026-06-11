Посол Франции анонсировал заявление после визита в МИД

Представители Германии, Франции и Великобритании завершили длительную встречу в российском внешнеполитическом ведомстве, по итогам которой ожидается официальное обращение.

Главы дипломатических миссий Франции, Германии и Британии вышли из здания министерства, передает РИА «Новости».

Иностранные делегаты находились на переговорах полтора часа.

Французский посол Николя де Ривьер пообещал скорую публикацию официального документа.

«Позднее сегодня мы опубликуем заявление», – сообщил дипломат журналистам.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что европейские представители сами запросили встречу с заместителем министра. Российская сторона согласилась выслушать коллег, однако не испытывала большого оптимизма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии прибыли в российское дипломатическое ведомство.

Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с западными дипломатами.

Политолог Станислав Ткаченко объяснил инициативу «евротройки» желанием выторговать место за столом переговоров.