В Конго число жертв Эболы достигло 127, заразившихся — 635

В Демократической Республике Конго продолжает распространяться лихорадка Эбола. По данным министерства связи и по делам СМИ страны на 10 июня, число подтверждённых смертей достигло 127. Количество инфицированных за тот же период выросло до 635 человек.

Ранее власти сообщали о 115 погибших и 598 заболевших. Таким образом, прирост за короткое время составил 12 смертей и 37 новых случаев заражения.

В министерстве отметили, что резкое увеличение цифр связано не с ухудшением эпидемиологической ситуации как таковой, а с ускорением работы лабораторий. Медицинские учреждения активнее проводят анализы у пациентов с симптомами, что позволяет быстрее выявлять и подтверждать диагноз.

Ситуация остаётся напряжённой, но власти делают акцент на диагностике, чтобы точнее отслеживать масштаб вспышки. Ранее ВОЗ выражала обеспокоенность недостаточным тестированием в отдалённых районах страны.