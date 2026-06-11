Жители Польши стали значительно хуже относиться к Украине

Более половины жителей Польши заявили, что их отношение к Украине ухудшилось из-за героизации Украинской повстанческой армии* (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация). Об этом со ссылкой на опрос лаборатории SW Research пишет РИА Новости.

Ранее в Киев были репатриированы останки Андрея Мельника, одного из лидеров УПА*, причастной к массовым убийствам этнических поляков в регионах Волыни и Галиции на западе Украины. Также Владимир Зеленский объявил, что отдельный центр специальных операций «Север» получит наименование «Герои УПА*».

Опрошенные SW Research поляки признались, что героизация украинскими властями причастных к Волынской резне негативно повлияли на их отношение как к Украине, так и к ее гражданам. Об этом заявили 51,9% респондентов.

Еще 31,9% опрошенных сообщили, что их позиция не изменилась. А положительно оценили эти события только 4,5% участников исследования. При этом 11,7% затруднились с ответом.

В исследовании также отмечается, что более негативно высказывались о решении Зеленского мужчины (59%). При этом ухудшение отношения к Украине и украинцам чаще всего демонстрировали люди в возрасте до 24 лет (56%).

Напомним, что президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о намерении лишить Зеленского высшей польской награды, ордена Белого Орла. А польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что действия Зеленского «оскорбляют национальные чувства» Польши и «вызывают беспокойство с точки зрения двусторонних отношений».

* Запрещенная в России террористическая организация.