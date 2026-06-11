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Депутат Рады высказался об угрозе нападения Белоруссии

Lenta.ru

Киев поднял тему угрозы нападения со стороны Белоруссии для отвлечения внимания населения от проблем коррупции. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

Депутат Рады высказался об угрозе нападения Белоруссии
© РИА Новости

«Где нападение из Белоруссии? А я вам скажу. Эти страшилки Банковой имели одну простую функцию. Отвлечь общество от Миндичгейта. От обысков, подозрений, задержаний, от попыток офиса президента вмешаться в расследование», — высказался он.

Нардеп обвинил власть в повышении тревожности граждан, которые вынуждены были покинуть города, находящиеся на границе с Белоруссией из-за страха нападения.

Ранее Зеленский рассказывал, что со стороны Белоруссии на Украину якобы готовится нападение. Вероятная атака, пояснил он, может затронуть ряд регионов страны, включая Киевскую, Черниговскую, Житомирскую и Ровенскую области. Лукашенко счел подобные заявления «трепом».