Канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге резко раскритиковал депутатов от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет Die Welt. Когда глава правительства заговорил о немецкой поддержке Украины и «борьбе Киева за свободу Германии», со стороны АдГ послышался смех.

Мерц сказал, что депутаты фракции цинично смеются над судьбой миллионов людей, пока сами ездят в Москву «на приемы с шампанским» (речь шла о Петербургском международном экономическом форуме). Канцлер подчеркнул, что Киев защищает безопасность всей Европы, и заверил, что Германия продолжит помогать Украине «столько, сколько потребуется».

Читатели Die Welt припомнили Мерцу его собственное богатство и поставили под сомнение упреки в адрес АдГ.

««Приемы с шампанским…» - и это говорит Мерц? Христианин (?), который хвастается наличием одного или двух частных самолетов, пока у многих христиан нет даже питьевой воды», - написал один из комментаторов.

Другой читатель добавил, что отлично помнит «бокалы с шампанским на балконе в Киеве с важной персоной из ЕС». Еще один пользователь заявил, что немецкие элиты погрязли в роскоши и разборках, пока страна идет ко дну.

«А сколько шампанского выпивает само федеральное правительство на всяких приемах при такой паршивой экономической политике?», - написал он.

В качестве долгосрочной перспективы Мерц предложил формат ассоциированного членства Украины в ЕС, что позволило бы её представителям участвовать в европейских саммитах и заседаниях Европарламента без права голоса до выполнения всех условий, необходимых для полноправного членства. При этом прочный мир, по мнению канцлера, возможен только через переговоры с участием России, Украины, США и Европы.

Очередную порцию смеха со стороны АдГ вызвало заявление Мерца о бюджете ЕС на 2028-2034 годы и вреде новых займов. Канцлер выступил против наращивания общеевропейского долга, отметив, что чрезмерная задолженность подрывает суверенитет государств и ограничивает их маневренность. По его словам, некоторые европейские страны из-за огромных долгов сегодня тратят на выплату процентов больше средств, чем на собственную оборону, поэтому бюджет ЕС требует модернизации и жесткой консолидации.

Вагенкнехт: Мерц выставляет Германию на посмешище

Значительную часть своей речи Мерц посвятил внутренней политике, анонсировав масштабные социально-экономические реформы. Он сказал, что грядущие перемены на первом этапе неизбежно повлекут за собой определенные ограничения. Канцлер подчеркнул, что Германия обязана пройти через этот процесс, чтобы сохранить в будущем экономическое благополучие, справедливость и социальную безопасность.

В заключение глава правительства обратил внимание на критическую ситуацию в немецкой экономике, указав на ежедневную потерю рабочих мест в промышленности и закрытие предприятий из-за высоких издержек и бюрократии. Мерц заявил о решимости заложить новый прочный фундамент страны на годы вперед.