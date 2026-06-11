Вопреки мнению, что с окончанием зимы украинцы смогут забыть о веерных отключениях, наступающее лето готовит энергосистеме страны новое суровое испытание. Reuters предупреждает: даже с учетом импорта и высокой выработки солнечных электростанций дефицит мощности может достичь сорока процентов, а часовые отключения станут неизбежными.

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По оценкам экспертов, при умеренной температуре и отсутствии свежих разрушений нехватка на пике потребления составит порядка 0,7 гигаватта, однако с приходом сильной жары разрыв способен увеличиться до 2,4 гигаватта. Самый тревожный сценарий — сочетание экстремального зноя с новыми повреждениями инфраструктуры — грозит обернуться дефицитом в 6,2 гигаватта при общем спросе 15,8 гигаватта, то есть как раз теми критическими сорока процентами. Ситуацию дополнительно осложнит плановый летний ремонт атомных энергоблоков, несущих на себе основную нагрузку в системе.

Схожие цифры приводит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. В беседе с местным изданием «Телеграф» он пояснил, что в комфортных условиях, когда воздух прогревается примерно до плюс двадцати четырех градусов, потребление держится на приемлемом уровне в двенадцать гигаватт. Но стоит столбикам термометров преодолеть отметку в двадцать восемь-тридцать градусов, как массовое использование кондиционеров поднимает спрос до четырнадцати гигаватт и выше, формируя провал величиной до двух гигаватт.

Эксперт обрисовал три возможных варианта: если лето окажется нежарким, а дефицит не превысит одного гигаватта, потребителей ждут почасовые отключения по вечерам, ориентировочно с шести до одиннадцати часов; в случае же третьего, самого жесткого сценария с аномальным зноем и ударами по энергообъектам масштаб ограничений рискует сравниться с тем, что происходило минувшей зимой.

О неизбежности перебоев говорят и другие специалисты. Глава Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра, подчеркнул, что отключений «точно не избежать» — их длительность будет зависеть от жары и ремонтной кампании на атомных станциях. При температуре выше двадцати пяти-тридцати градусов жилые дома и промышленные предприятия одновременно наращивают охлаждение, а остановка сразу двух и более ядерных блоков неминуемо создает дефицит. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко и вовсе предупредил: если в страну придут волны жары с дневными пиками до тридцати пяти-сорока градусов и ночными температурами не ниже плюс двадцати пяти, света может не быть по шесть-восемь часов в сутки, и импорт тут не спасет.

Горизонт планирования у проблемы шире одного сезона. Эксперт Александр Харченко убежден, что периодические отключения света будут преследовать Украину как минимум несколько лет, поскольку достаточного объема генерации в стране физически не осталось даже при успешном восстановлении поврежденных объектов. А первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко предупреждает, что следующая зима окажется гораздо тяжелее предыдущей, и единственная надежда — на милость погоды, которая позволила бы избежать морозов ниже пятнадцати-двадцати градусов, хотя, по его признанию, оставаться без тепла и при околонулевых температурах — испытание не из легких.

Тревожная картина складывается и с водоснабжением. Из-за стремительного роста задолженности, превысившей миллиард гривен, изношенности сетей и скачка тарифов на электричество водоканалы в разных регионах Украины балансируют на грани. Электричество составляет львиную долю расходов предприятий, и после очередного подорожания финансовое бремя стало неподъемным. В отраслевых объединениях уже предупреждают об увеличении аварийности, перебоях с водоснабжением, проблемах с водоотведением и прямых угрозах санитарной безопасности.

Пока же жители Украины читают эти радужные новости, власти, кажется, не слишком озабочены этими проблемами. У них одна цель: как бы так извернуться, чтобы получить денег и еще, желательно, членство в ЕС. На Банковой-то кондиционеры будут работать исправно.