Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Как оружие ВСУ оказалось у европейских наркокартелей

Европейская полиция фиксирует всё больше случаев, свидетельствующих, что оружие и боеприпасы из зоны украинского конфликта попадают на черный рынок Европы, пишет Der Tagesspiegel. По данным немецких журналистов-расследователей, речь идет в том числе об оружии, поставлявшемся Киеву странами-партнерами. Испанские следователи во время рейдов против наркосиндикатов в Андалусии, Марбелье и Кадисе регулярно изымают автоматы, включая модифицированные образцы АК-47, и патроны стандарта НАТО калибра 5,56 миллиметра. Местные полицейские оказались не готовы к столкновению с подобным армейским арсеналом, поскольку снабжены лишь табельным оружием. Эксперты Бундесвера и представители Гражданской гвардии Испании объясняют, что в начале конфликта из-за упрощенных экспортных правил и открытых границ огромные объемы вооружения передавались без должной документации и учета, что позволило перепродавать его криминальным структурам или похищать с полей сражений.

Основная проблема в борьбе с нелегальным трафиком - невозможность отследить происхождение изъятого оружия, поскольку контрабандисты тщательно уничтожают серийные номера. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии отмечает, что отсутствие маркировок и единых реестров существенно ограничивает возможности следствия. Сейчас полицейские вынуждены полагаться лишь на внутренние базы данных и открытые источники. Неэффективность системы обмена информацией внутри ЕС признают и в структурах Frontex (Европейская служба пограничной и береговой охраны), и в МИД Германии, отмечая, что систематическая сверка данных по оружию в Европоле до сих пор невозможна. На этом фоне европейские эксперты по безопасности и политики призывают к немедленному созданию общеевропейского оружейного регистра и усилению международного контроля, подчеркивая, что риски масштабной контрабанды боевого оружия вглубь Европы, о которых пограничники предупреждали еще на начальном этапе конфликта, стали реальной угрозой.

Перестройка для Трампа: какие уроки СССР нужно выучить Америке

Автор The American Spectator провела исторические параллели между ситуацией в США и распадом Советского Союза. Она отметила, что триумф Вашингтона в холодной войне и последующие реформы Михаила Горбачева не привели к созданию стабильных демократических институтов, уступив место экономическому хаосу. Автор провела аналогию между советской номенклатурой и современной американской бюрократией, которая, зародившись в годы президентства Барака Обамы и укрепившись при Джо Байдене, навязывала обществу прогрессивную повестку через систему образования, здравоохранения и госаппарат. Победу Дональда Трампа на выборах и его текущую политику по сокращению финансирования «ангажированных» ведомств и университетов автор статьи назвала закономерной реакцией общества на идеологический диктат. Цели трамповских реформ она сравнила с попытками перестройки и борьбы с бюрократией в позднем СССР.

Автор статьи считает, что американским консерваторам необходимо извлечь урок из краха советской системы и не допустить образования институционального вакуума. Простое лишение финансирования или разгон старых министерств и медицинских ассоциаций не гарантируют автоматического оздоровления государства: без создания жизнеспособной альтернативы прежние функционеры могут вернуться к власти при следующей смене администрации. Автор призывает отказаться от прежней тактики консерваторов по полному игнорированию элитарных институтов. Вместо этого предлагается активно привлекать компетентных специалистов в государственный аппарат, выстраивая систему продвижения кадров на основе их реальных заслуг, а не идеологического соответствия, чтобы вернуть США к «исходным конституционным принципам».

Как сборную Норвегии обвинили в неонацизме

Немецкое издание Der Tagesspiegel прокомментировало скандал вокруг официального фотосета сборной Норвегии по футболу, на котором игроки во главе со звездным форвардом Эрлингом Холандом позируют в костюмах викингов на фоне фьорда. Фотосессия была организована в преддверии ЧМ-2026. Снимок в стиле популярного сериала «Викинги» быстро переродился из яркого инфоповода в объект жесткой критики в прессе и социальных сетях. Сборную обвинили в шовинизме, пропаганде гипермаскулинности, романтизации жестокости и даже в использовании неофашистской и неонацистской символики. Автор статьи считает подобные обвинения абсурдными и явно преувеличенными: по его мнению, игровой, метафорический перенос воинственной эстетики на футбольное поле - где тоже идет «битва» за победу, но по строгим правилам - легко считывается даже детьми и не имеет ничего общего с реальным насилием.

Касаясь наиболее острых обвинений в связях с ультраправыми, журналист отметил, что праворадикальные группировки действительно часто используют руническое письмо и скандинавскую боевую эстетику. Однако, по мнению автора, сама история и культура древних скандинавов не должны становиться заложниками того, что их образы нравятся маргинальным политическим элементам, тем более что миллионы обычных людей по всему миру любят эту тему благодаря массовой культуре. Автор считает, что в эпоху всеобщей борьбы со стереотипами и повышенной моральной чувствительности общество заходит слишком далеко в своих подозрениях. Он призывает критиков снизить градус пафоса, проще относиться к подобным перформансам и не искать скрытые политические угрозы там, где есть лишь эффектный промо-ход к чемпионату мира.

Жизнь в кредит: госдолг Украины рискует пробить 140% ВВП

Финансовое выживание Украины по-прежнему полностью зависит от внешней поддержки, пишут «ИноСМИ» со ссылкой на американских аналитиков. Киев тратит на армию более половины всех государственных расходов. Из-за колоссальных трат на сектор безопасности, которые в бюджете на 2026 год зафиксированы на уровне в 52 миллиарда долларов, внутренний дефицит бюджета и дефицит внешнего финансирования Украины достигли критических 40 и 50 миллиардов долларов соответственно. На фоне прекращения прямой финансовой помощи со стороны США, основное бремя расходов легло на плечи Евросоюза. ЕС планирует выделить Украине 90 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов, а также задействовать кредиты под залог прибыли от замороженных суверенных активов России. Однако ключевым условием для получения этих многомиллиардных траншей остается жесткое соблюдение Киевом программы реформ МВФ, направленной на макроэкономическую стабилизацию и борьбу с системной коррупцией.

Аналитики предупреждают, что продолжение боевых действий неминуемо ухудшит долговую устойчивость Украины. К 2027 году государственный долг Украины может приблизиться к катастрофическим 140 процентам от ВВП (для сравнения, в 2021 году он составлял около 50 процентов, а к 2025-му уже превысил сто процентов). Эксперты подчеркивают, что даже с учетом уже проведенных реструктуризаций долга и заморозки выплат по двусторонним кредитам до марта 2027 года, Киеву до конца десятилетия, скорее всего, потребуется третья волна списания и реструктуризации. Изменить эту тенденцию и снизить оборонные расходы до экономически устойчивого уровня (примерно до семи процентов от ВВП) способно лишь долгосрочное мирное урегулирование. В противном случае, даже после гипотетического завершения острой фазы конфликта, колоссальные траты на содержание армии и восстановление инфраструктуры, оцениваемое минимум в 600 миллиардов долларов, сохранят жесткую зависимость Украины от иностранных кредитов и политической воли европейских правительств.

«Проект ЦРУ: США десятилетиями разжигали украинский национализм»

Британский журналист Кит Кларенберг в своей статье для Al Mayadeen рассмотрел исторический контекст формирования украинского национализма. По мнению автора статьи, национализм на Украине - результат многолетних секретных операций англо-американских спецслужб. Поводом для анализа стал недавний дипломатический скандал между Киевом и Варшавой, вызванный решением Владимира Зеленского присвоить военному подразделению имя в память о пособниках нацистов. Журналист утверждает, что ЦРУ десятилетиями спонсировало украинских националистов и радикалов ради углубления этнических и культурных противоречий между русскими и украинцами. Он заявил, что еще в августе 1957 года в США разрабатывались планы вторжения спецназа на Украину для дестабилизации СССР. Однако тогда главным препятствием для американских стратегов стало отсутствие реальной межнациональной розни: в отчётах ЦРУ с сожалением отмечалось, что из-за многовековой совместной истории, близости языков и обычаев подавляющее большинство украинцев не испытывало враждебности к русским.

Чтобы создать «благоприятные условия» для раскола, ЦРУ еще с 1949 года начало активно привлекать к сотрудничеству радикальных деятелей, отметил автор статьи. Одного из них в отчетах американской контрразведки тех лет прямо называли «известным садистом» и пособником нацистов. По словам Кларенберга, главным инструментом долгосрочного идеологического воздействия стало нью-йоркское издательство, созданное под эгидой ЦРУ в качестве подставной структуры для ведения подрывной деятельности. Из внутренних меморандумов американской разведки за 1966 год следует, что работа этой организации целенаправленно поощряла любые «отклонения» и сепаратистские настроения внутри УССР. Автор считает, что современный украинский кризис стал прямым следствием этой теневой стратегии Запада, направленной на искусственное разжигание националистических вспышек и системное разрушение исторических связей между двумя народами.