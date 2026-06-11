Мелони выступила с заявлением о диалоге с Россией

По данным портала РИА Новости, глава итальянского правительства Джорджа Мелони высказалась за введение единого европейского переговорщика для диалога с Россией относительно украинского кризиса. На заседании нижней палаты парламента перед саммитом ЕС 18–19 июня она отметила, что множественность малообъективных форматов ведет лишь к разобщенности и ослаблению позиций континента.

По мнению премьера, ключевой вопрос не в принадлежности к конкретным структурам, а в отсутствии легитимных представителей, способных выражать общую позицию Европы. Именно поэтому она настаивает на выделении авторитетной фигуры, обладающей доверием всех стран-участниц для ведения переговоров от имени Союза.

Мелони подчеркнула, что Европа должна способствовать достижению мирного договора, обеспечивая гарантии безопасности для Украины и формируя новую архитектуру стабильности на континенте. При этом она уточнила, что координация действий не означает передачи суверенных полномочий. Любые варианты урегулирования конфликта затронут интересы Европы и потребуют ее участия.

Назван единственный способ добиться мира на Украине

Премьер предостерегла от превращения твердой позиции против России в дипломатическую изоляцию. Она призвала к прагматичному переосмыслению формата взаимодействия с Москвой, вновь подняв вопрос о необходимости назначения единого представителя ЕС для таких контактов.