Евросоюз и НАТО заставят Армению и Азербайджан пойти на взаимные территориальные уступки. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент Финансового университета Вадим Трухачёв.

«История с Карабахом не завершена совсем, демаркация границ не произведена. Я полагаю, что две стороны для того, чтобы их намертво привязать к себе, Евросоюз и НАТО заставят пойти на взаимные уступки. Армян заставят дать коридор между Нахичеванью и основной частью Азербайджана, взамен Азербайджан должен будет парочку районов передать непосредственно в состав Армении».

Ранее Трухачёв заявил о желании европейцев «вырвать из русского сознания имперское жало». Для этого наносятся удары по символам исторической памяти. ВСУ выступают инструментом реализации этой стратегии, отметил он.

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