Стало известно о покушении на бывшего президента постсоветской страны

Экс-президент Молдавии Игорь Додон не раз подвергался опасности в 2018-2019 годах. Такое заявление сделал бывший начальник управления Службы госохраны Флорин Горя, передает NewsMaker в Telegram.

Выступая на заседании суда по делу «о кульке» Горя назвал странным ДТП в 2018 году, когда грузовик врезался в президентский кортеж. По его словам, через два месяца произошла еще одна авария, а летом 2019 года семью экс-президента пришлось тайно эвакуировать.

Адвокат Додона Николае Постурусу назвал эти показания свидетельством давления на руководство страны.

Додон рассказал о шантаже Санду

Додон занимал должность президента Молдавии с 2016 по 2020 год. В мае 2022 года антикоррупционная прокуратура Молдавии задержала Игоря Додона на 72 часа по подозрению в госизмене и коррупции, одним из эпизодов расследования стало так называемое дело «Кулек». Экс-президент свою вину не признал, заявив, что уголовное дело сфабриковано по заказу действующей главы государства Майи Санду.