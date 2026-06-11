Скандалы не утихают: к чему готовится оппозиция Армении

В Армении не утихают политические скандалы, несмотря на то, что парламентские выборы уже позади. Что происходит в республике, разбиралось РИА Новости.

Выборы в Национальное собрание Армении прошли 7 июня. По данным ЦИК, правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна получила 49,81 процента голосов избирателей. На втором месте - альянс «Сильная Армения» Самвела Карапетяна с 23,29 процента голосов. Третьим стал блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна (9,94 процента голосов). Оппозиционные силы, включая «Сильную Армению» заявили о многочисленных нарушениях. Официальные итоги пока не объявлены.

На этом фоне в аэропорту Еревана перед вылетом из страны был задержан кандидат в депутаты парламента, лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. На допросе выяснилось, что дело завели еще в 2019-м, но самого подозреваемого об этом не уведомили. Примечательно то, что «Процветающей Армении» не хватает «каких-то тысячных долей процента», чтобы преодолеть избирательный барьер в парламент, отмечает агентство.

Если в результате пересчета бюллетеней ЦИК обнаружит недостающие несколько десятков голосов, то правящая партия действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» получит всего 61 мандат из 105, а значит, не сможет единолично принимать конституционные законы и назначать руководителей ключевых ведомств, в том числе ЦИК, ЦБ, генпрокурора.

В БДИПЧ ОБСЕ уже отметили, что «избирательная кампания носила крайне конфронтационный характер, сопровождалась разжигающей рознь риторикой и обвинениями в подкупе избирателей и других нарушениях избирательного законодательства». Также накануне голосования власти пригрозили отправлять на 25-дневные военные сборы всех прибывающих из России граждан, чтобы не дать «забросить «десант» и свергнуть Пашиняна».

Беспрецедентное давление на оппозицию, а также вмешательство со стороны Запада, отметили и в МИД России.

А эксперты считают, что Пашинян и дальше «продолжит преследовать тех, кто настроен на сохранение сотрудничества с Россией». А также ему придется делать то, чего от него ждут американцы и европейцы, чтобы на Западе закрыли глаза на нарушения.

«Фактически он по собственной инициативе сделал внутриполитический процесс выборов частью геополитики, и это его сильно ограничит в отношениях с Россией и Западом», — отметил руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.

В свою очередь армянский политолог Тигран Кочарян обратил внимание на «двусмысленное» положение Никола Пашиняна, который с одной стороны выиграл выборы, а с другой — вероятно, не сможет назначать своих людей на ключевые государственные посты.

«Некоторые видят в уголовном деле против Царукяна как раз попытку либо заставить оппозиционера отказаться от претензий на парламент, либо сделать его марионеткой. Но лидер «Процветающей Армении» пока держится», — пояснил эксперт.

По его мнению, Пашиняну сейчас важно не допустить выступления оппозиции единым фронтом и «переманить на свою сторону хотя бы некоторых». При этом нельзя исключать, что оппозиция вообще откажется работать в парламенте. Поэтому 14 июня, когда объявят официальные итоги выборов, все только начнется, констатировал Тигран Кочарян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока страна не собирается выходить из ЕАЭС. Власти республики планируют совмещать оба направления – ЕС и ЕАЭС - до тех пор, пока это возможно. Однако партнеры по союзу - Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия - с такой позицией не согласны. Они считают, что западный курс Еревана угрожает общей экономической безопасности, и требуют как можно скорее провести в Армении общенациональный референдум, чтобы люди сами выбрали один из союзов.