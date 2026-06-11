Китай взял под усиленный контроль морские рубежи у Тайваня

Министерство транспорта КНР заявило, что морская специальная операция в акваториях к востоку от острова Тайвань завершена.

С 6 по 10 июня Министерство транспорта КНР организовало морские службы провинций Фуцзянь и Гуандун для проведения патрульных и правоохранительных миссий в акваториях к востоку от острова Тайвань.

Спецоперация была направлена на полное осуществление морской административной юрисдикции Китая, укрепление потенциала дальнего патрулирования и правоохранительной деятельности, повышение уровня контроля за судоходством в ключевых акваториях, обеспечение безопасности движения судов в морском пространстве и защиту прав и интересов страны.

Данная спецоперация была необходимым ответом на заявление Японии и Филиппин о так называемых переговорах о делимитации морских границ в отношении вод к востоку от китайского острова Тайвань, что серьезно нарушило территориальный суверенитет Китая, а также его морские права и интересы.

В ходе спецоперации было пройдено 1030 морских миль, проинспектировано 198 проходящих судов и устранены нарушения с участием трех судов, что способствовало укреплению правоохранительного и транспортно-контрольного потенциала в акваториях к востоку от острова Тайвань, а также дальнейшему повышению уровня безопасности морского судоходства, пишет «Жэньминь Жибао он-лайн».