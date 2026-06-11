Главе евродипломатии Кае Каллас удалось всех вывести из себя, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Кае удалось вызвать раздражение у всех», — написал он в соцсети X.

Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию Financial Times о том, что страны Европейского союза обсуждают полную реорганизацию дипломатической службы блока, включая лишение Каллас полномочий.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору высмеял заявление главы евродипломатии о 21-м пакете антироссийских санкций.