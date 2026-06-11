В Польше отказались подарить Украине списанные автобусы

Власти польского города Кельце аннулировали свои прежние планы о безвозмездной передаче украинскому городу Винница 15 списанных автобусов марки Solaris.

Об этом сообщает телеканал Polsat.

"Нам удалось предотвратить передачу даром 15 городских автобусов в [город] Винницу, в котором находится улица, названная в честь преступника Бандеры", - цитирует телеканал члена городской администрации Кельце Михала Чихи.

По его словам, решение остановить передачу автобусов было принято из-за массового недовольства горожан этой планировавшейся акцией.

Polsat выяснил, что автобусы, которые должны были стать подарком городу Винница, были произведены 17 лет назад. Средний пробег одного автобуса примерно равен 1,4 млн км, а стоимость не превышает 30 тыс. злотых (около $8,1 тыс.).

Власти Кельце сообщили, что после отказа подарить Украине эти транспортные средства, они будут утилизированы.