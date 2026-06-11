В МИД Украины раскрыли новые детали визита Абрамовича на Украину
Российский миллиардер Роман Абрамович приехал на Украину наземным транспортом.
Такую деталь раскрыл официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий, передает «РБК-Украина».
«Это имеет какое-то значение, как он ехал — поездом, машиной или как? Ну можно точно сказать, что не летел самолетом, это, я думаю, очевидно», — прокомментировал он.
5 июня президент России Владимир Путин рассказал во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о встрече неназванного российского бизнесмена с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам российского лидера, предприниматель сам обратился к нему за несколько недель до ПМЭФ и рассказал о приглашении Зеленского на личную встречу в Киеве.
Позднее Зеленский подтвердил визит олигарха в Киев. По его словам, Абрамович хотел узнать, на что Киев готов в ходе мирных переговоров с Россией.