Гранаты и задержания: что известно о массовых беспорядках в Нью-Йорке

Вечером 10 июня полиция применила светошумовые гранаты в попытке разогнать толпу, собравшуюся у стадиона «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке после баскетбольного матча, сообщает CBS News. Болельщики бурно реагировали на исход встречи: команда «Нью-Йорк Никс» отыгралась в самом конце и вырвала победу у «Сан-Антонио Спёрс».

На фотографиях и видеозаписях с места событий видно, как люди забираются на крыши автомобилей, дорожные знаки и фонарные столбы, а полицейские надевают на нарушителей наручники. На одном из снимков также запечатлен полицейский автомобиль с разбитым лобовым стеклом.

Благодаря успеху на этой игре нью-йоркский клуб оказался в одном шаге от чемпионского титула: теперь они ведут в финальной серии матчей со счетом 3:1, и для общей победы в турнире им достаточно выиграть еще всего одну игру.

Во время беспорядков в среду вечером были задержаны как минимум четыре человека. Все это происходило в центре Манхэттена, буквально в нескольких кварталах от спортивной арены, где проходил финальный матч. Сам стадион на время игры был полностью оцеплен многочисленными нарядами полиции.

Опасаясь уличных беспорядков, городские власти еще днем запретили устраивать массовые публичные трансляции матча на уличных экранах рядом со стадионом.

В понедельник, во время третьей игры финальной серии, полиция задержала 21 человека во время беспорядков: восьмерым из них предъявили официальные обвинения, а остальных оштрафовали. По данным правоохранительных органов, в столкновениях пострадали четверо полицейских.

Тогда агрессия толпы была направлена против болельщиков команды «Сан-Антонио Спёрс». Виктор Вембаньяма, французская звезда техасского клуба, назвал такое поведение фанатов «неприемлемым».