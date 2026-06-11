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СМИ: США уже проиграли ЧМ по футболу, показав себя "уродливой" нацией

Спортивный обозреватель USA Today Нэнси Армор заявила, что США фактически уже потерпели репутационное поражение накануне чемпионата мира по футболу, продемонстрировав иностранным гостям далеко не самый привлекательный образ страны. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению автора, подготовка к турниру сопровождалась скандалами вокруг завышенных цен на билеты, а также случаями отказа во въезде отдельным участникам и болельщикам, что негативно сказалось на восприятии соревнований.

Армор подчеркнула, что чемпионат мог стать возможностью укрепить международные связи и показать открытость американского общества, однако вместо этого внимание оказалось сосредоточено на проблемах, которые могут оставить заметный след в истории турнира.

США ударили по силам ПВО, радарам и центрам управления БПЛА Ирана

Вооруженные силы США нанесли новую серию ударов по объектам на юге Ирана, целью которых стали системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции и пункты управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает ТАСС.

По данным журналиста Axios Барака Равида, информацию о характере атак подтвердил американский чиновник, отметивший, что удары были направлены на военную инфраструктуру, связанную с обеспечением воздушной безопасности и управлением дронами.

Ранее Центральное командование США заявило о начале дополнительных операций против Ирана, подчеркнув, что действия предпринимаются в рамках мер самообороны.

Мексика и Бразилия призвали снять эмбарго США с Кубы

Президенты Мексики и Бразилии Клаудия Шейнбаум и Луис Инасиу Лула да Силва выступили за отмену американского эмбарго в отношении Кубы, подчеркнув необходимость смягчения последствий гуманитарного кризиса на острове. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующая позиция была подтверждена в ходе переговоров лидеров двух стран в формате видеоконференции, по итогам которых стороны также обсудили вопросы энергетического сотрудничества и развития торгово-экономических связей.

Кроме того, Мексика и Бразилия договорились обновить двустороннюю правовую базу в сфере торговли, подтвердили приверженность принципу невмешательства во внутренние дела государств и поддержали кандидатуру Мишель Бачелет на пост генерального секретаря ООН.

РФ открыта для основанного на взаимном уважении диалога с Японией

Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что Москва сохраняет готовность к развитию отношений с Токио на основе равноправия, уважения и учета взаимных интересов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российская сторона заинтересована не только в продолжении экономического взаимодействия, но и в укреплении культурных и гуманитарных контактов, которые способствуют сохранению взаимопонимания между народами двух стран.

Дипломат также подчеркнул, что, несмотря на сложности в двусторонних отношениях, Россия намерена защищать интересы своих соотечественников в Японии и рассчитывает на улучшение отношений при изменении нынешнего политического курса Токио.

КСИР заявил об уничтожении истребителей США на авиабазе в Иордании

Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ракетного удара по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании, где, по утверждению иранской стороны, были поражены военные объекты и авиационная техника США. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению КСИР, для атаки использовались 12 баллистических ракет, а среди целей значились места размещения истребителей F-35, F-15 и F-16, а также командный центр базы.

Иранская сторона утверждает, что в результате удара были уничтожены ключевые объекты инфраструктуры и значительное количество американских боевых самолетов, однако независимого подтверждения этой информации на данный момент не приводится.