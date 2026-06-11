В Южной Корее нашли замену собачьему мясу

В Южной Корее нашли альтернативу собачьему мясу на фоне запрета на его производство и продажу. Об этом сообщил РИА Новости местный житель, употребляющий этот продукт.

Собеседник агентства отметил, что с собачьим мясом по вкусу очень схожа козлятина. По его словам, для устранения характерного запаха надо использовать при приготовлении приправы.

Он добавил, что страна уже готовится к эпохе «после собачьего мяса». В частности, в Южной Корее заметно увеличивается число хозяйств по разведению черных коз.

9 января Национальное собрание (парламент) Южной Кореи принял закон, запрещающий разводить собак для употребления в пищу. Законопроект также предусматривает предоставление субсидий людям, занимающимся производством собачатины, чтобы они могли сменить работу. Запрет вступит в силу с 2027 года. После этого нарушителям будет грозить до трех лет лишения свободы или штраф в размере до 30 млн вон ($22,7 тысяч).

По статистике правительства Южной Кореи, в стране насчитывается около 1150 собачьих ферм, 34 мясных предприятия, 219 дистрибьюторов и примерно 1600 ресторанов, которые продают еду, приготовленную из собачатины. Это мясо — часть корейской национальной кухни.