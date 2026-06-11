Отношения Армении и России после выборов описали

В ближайшее время отношения России и Армении вряд ли вернуться на уровень до 2022 года.

Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении (англ. Applied Policy Research Institute of Armenia, APRI) Сергей Мелконян.

«Очевидно, что вернуть армяно-российские отношения на уровень до 2022 или до 2020 года уже сложно: фарш обратно не прокрутишь», — отметил он.

По мнению политолога, в России будут полагать, что внешняя политика Армении не претерпит изменений. В результате между государствами возникнет новая нормальность, и на повестке дня окажутся много вопросов, имеющих для российских властей стратегический характер. В частности, могут обсуждаться управление железными дорогами Армении, статус пограничников из России на армяно-турецкой и армяно-иранской границах и сотрудничество в атомной энергетике.

Сергей Мелконян также описал будущую роль Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его словам, премьер-министр страны Никол Пашинян попытается сохранить ее участие в организации.