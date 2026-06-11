Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что встретится 11 июня с премьером Санаэ Такаити и напомнит ей о важности отношений с Россией.

Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня в 14 часов (8:00 мск) я встречусь с премьер-министром Санаэ Такаити и подробно расскажу ей о важности японо-российских отношений», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Судзуки сказал, что антироссийские санкции, которые ввели Соединённые Штаты и Япония, не имели смысла. Японский парламентарий отметил, что хочет добиться снятия антироссийских ограничений.