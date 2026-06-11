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Судзуки: на встрече с премьером Японии скажу о важности отношений с Россией

RT на русском

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что встретится 11 июня с премьером Санаэ Такаити и напомнит ей о важности отношений с Россией.

Судзуки: на встрече с премьером Японии скажу о важности отношений с РФ
© ТАСС

Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня в 14 часов (8:00 мск) я встречусь с премьер-министром Санаэ Такаити и подробно расскажу ей о важности японо-российских отношений», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Судзуки сказал, что антироссийские санкции, которые ввели Соединённые Штаты и Япония, не имели смысла. Японский парламентарий отметил, что хочет добиться снятия антироссийских ограничений.