«Это все бред»: Кулеба жестко прошелся по заявлениям Зеленского

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, прежде входивший в круг соратников Владимира Зеленского, резко раскритиковал оптимистичные заявления действующего президента о ситуации на фронте. Соответствующее интервью политик дал радиостанции Radio NV.

По словам Кулебы, все разговоры киевских властей о том, что в конфликте с Россией наступил переломный момент, а Украина якобы перевернула ход боевых действий, не выдерживают критики. Экс-глава МИД назвал подобные утверждения «бредом».

Экс-министр признал, что военно-экономическая ситуация в стране по-прежнему крайне сложная. Особые трудности, по его словам, сохраняются в энергетическом секторе, и это не позволяет говорить о каком-либо коренном переломе, несмотря на участившиеся позитивные заявления из офиса президента.

«Я не хочу быть занудой, который портит людям настроение, но в ноябре мы снова будем говорить о том, как мы все переживем зиму», — предупредил сограждан Кулеба.

Слова экс-министра прозвучали на следующий день после того, как Владимир Зеленский заявил, что ближайшие месяцы могут стать решающими в украинском конфликте. В Кремле, комментируя подобные прогнозы еще в апреле, подчеркивали, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Киев не созреет для заключения соглашения. При этом Москва настаивает не на перемирии, а на устойчивом и долгосрочном мире.

В том же интервью Кулеба заявил, что исход войны теперь зависит от ответов на два ключевых вопроса. Первый — сможет ли украинская баллистическая программа создать реальную угрозу крупным российским городам. Второй — решится ли президент России Владимир Путин на применение ядерного оружия в случае появления такой угрозы. Экс-министр отметил, что других нерешенных вопросов, от которых зависит ход боевых действий, лично для него уже не осталось.