Мексика и Бразилия обратились с призывом к США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва выразили обеспокоенность тяжелым гуманитарным кризисом на Кубе и выступили за отмену эмбарго США. Об этом говорится в заявлении МИД Мексики.

© РИА Новости

"Оба лидера подтвердили свою позицию касательно необходимости снятия эмбарго с Кубы и разделили обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в карибской стране", - отмечается в документе, составленном по итогам переговоров глав государств по видео-конференц-связи.

В мексиканском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что стороны обсудили широкую двустороннюю повестку, в том числе сотрудничество в энергетике и возможное подписание соглашения между государственными нефтегазовыми компаниями Pemex и Petrobras.

Кроме того, Мексика и Бразилия договорились обновить двустороннюю правовую базу в сфере торговли, подтвердили приверженность принципам невмешательства во внутренние дела других государств и выразили совместную поддержку кандидатуре бывшего президента Чили Мишель Бачелет на пост следующего генерального секретаря ООН.