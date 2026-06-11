Власти Ирана закрыли Ормузский пролив до последующего уведомления

Управление по контролю за Персидским заливом Ирана (PGSA) сообщило, что в связи с новым витком эскалации между Ираном и США было принято решение о закрытии Ормузского пролива до последующего уведомления.

"В связи с напряженностью, вызванной действиями американских сил в регионе, и согласно заявлению Вооруженных сил Ирана, опубликованному прошлой ночью, до дальнейшего уведомления Ормузский пролив будет закрыт", - указывается на странице ведомства в Х.

В Тегеране добавили, что судам, которые уже получили разрешение на проход через пролив ранее "необходимо проявить терпение" и дождаться дальнейших указаний от PGSA.

Ранее центральный штаб "Хатам аль-Анбия" иранских ВС заявил, что Тегеран принял решение полностью перекрыть движение судов по Ормузскому проливу на фоне повторных ударов США по своей территории. ВМС КСИР в свою очередь подчеркнули, что уже поразили как минимум два судна при попытке прохода через пролив.