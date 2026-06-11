Миллиарды террористам: бюджет Британии кормил экстремистов и ОПГ

В Великобритании разразился грандиозный скандал: террористические и преступные сети на протяжении нескольких лет систематически выводили из государственного бюджета миллиарды фунтов стерлингов. Шокирующие данные содержатся в секретном отчете, подготовленном для правительства еще в 2023 году. Как сообщает The Telegraph, журналистам издания удалось ознакомиться с документом, который предыдущий кабинет министров пытался скрыть, чтобы избежать политических последствий.

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Согласно отчету, в период с 2015 по 2021 год более 28 миллиардов фунтов было перенаправлено субъектам, которые официально признаны угрозой национальной безопасности Соединенного Королевства. Расследование выявило множество каналов утечки госсредств. Среди них — экстренные кредиты, выданные во время пандемии коронавируса. Часть этих денег в конечном итоге осела у членов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

Особый размах приобрело мошенничество с социальными выплатами. Организованные преступные группы, в том числе занимающиеся торговлей людьми, наладили схемы доступа к жилищной помощи, пособиям и государственным субсидиям. Одна из группировок провела скоординированную операцию по получению британских денег при поддержке иностранного государства, заинтересованного в нелегальной иммиграции на острова. Какая именно страна стоит за этой схемой, в отчете не уточняется.

Пандемия COVID-19 стала поворотным моментом. Скорость, с которой правительство распределяло экстренную помощь, открыла многочисленные лазейки. Только из-за ошибок при реализации антиковидных программ поддержки не по назначению были направлены более 10 миллиардов фунтов. Как отметил специалист исследовательского центра RUSI Том Китинг, некоторые системы социальных выплат превратились в настоящий «банкомат для террористов».

Несмотря на масштаб катастрофы, виновные до сих пор не найдены. К ответственности никого не привлекли.

Как стало известно, речь идет в том числе о программе «Bounce Back Loan» — кредитах для малого бизнеса, которые британское правительство экстренно выдавало в разгар пандемии. Всего по этой и другим антиковидным программам страна потеряла порядка 10,9 миллиарда фунтов из-за мошенничества и ошибок, причем к настоящему моменту удалось вернуть лишь 1,8 миллиарда, сообщает Daily Mail со ссылкой на отчет уполномоченного по борьбе с Covid-мошенничеством Тома Хейхоу. Остальные средства, по словам чиновника, «находятся вне пределов досягаемости» — украденные деньги выведены за рубеж, а часть доказательств уже утрачена.