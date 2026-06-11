Иран вновь закрыл проход через Ормузский пролив

Иран принял решение закрыть проход через Ормузский пролив для нефтяных танкеров и торговых судов. Как объявили в центральноv штабt военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия», это связано с атаками США. Об этом сообщает РИА Новости.

Подчеркивается, что Вооруженные силы Ирана будут атаковать любое судно, которое будет пытаться пройти через пролив. «В связи с продолжением злодейства со стороны США и ввиду начала нападений их сил на некоторые южные регионы провинции Хормозган, с настоящего момента в связи с нестабильной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов», — говорится в сообщении.

Ранее США начали наносить дополнительные удары по целям в Иране. Центральное командование американских Вооруженных сил заявляло, что это сделано в целях самообороны.