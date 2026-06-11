Хегсет раскритиковал журналиста за вопрос об ударах по инфраструктуре Ирана

Глава Пентагона Пит Хегсет остался недоволен журналистом, поинтересовавшимся, как можно не считать потенциальные удары по иранским мостам и электростанциям атаками на гражданскую инфраструктуру.

"Это тот самый тип лицемерных вопросов, слышать которые я привык от СМИ. Мы нанесем им мощные удары на своих условиях и по таким целям, чтобы улучшить условия проведения наших операций и подорвать потенциал, обладать которым хочет Иран", - сказал Хегсет.

Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал жесткие удары по Ирану. По его словам, ВС США могут атаковать иранские электростанции и мосты.