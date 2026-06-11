США ввели санкции против 10 компаний и граждан из КНР и Ирана

Администрация США ввела или расширила санкции в отношении 12 компаний из Белоруссии, Гонконга, Китая и Ирана за якобы поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) для Корпуса стражей исламской революции. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

В частности, Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух граждан Ирана, четырех жителей КНР, трех компаний из Гонконга и одной из материкового Китая. Кроме того, в отношении одного иранского гражданина и двух компаний из Белоруссии и Ирана были расширены действующие санкции.

По версии американских властей, ПЗРК поставлялись из Китая в Иран, при этом белорусская компания использовалась в качестве посредника.