В декабре 1995 года произошла единственная в истории встреча двух мировых знаменитостей — принцессы Дианы и Джона Кеннеди-младшего. Как сообщало издание People, 35-летний политик инкогнито прибыл в нью-йоркский отель Carlyle для беседы с 34-летней представительницей британской королевской семьи.

Его целью было убедить ее стать лицом обложки только что запущенного журнала George. Ради сохранения конфиденциальности он воспользовался служебным входом. В лобби его встретил личный секретарь Дианы, Патрик Джефсон, который и сопроводил гостя в апартаменты принцессы.

За чашкой кофе они провели беседу, которую Джефсон впоследствии сравнил с «детской игрой в прятки», охарактеризовав обстановку как душевную. Диана тактично отказалась от предложения, последовав совету помощника. Тот, в свою очередь, полагал, что фото стало бы для молодого издания слишком мощным знаком одобрения.

По словам Джефсона, в диалоге между Дианой и Кеннеди-младшим присутствовала «легкая флиртующая интонация», что было свойственно общению принцессы с противоположным полом, однако положение Кеннеди придавало рандеву «особый лоск».

До этого эксперт по британской королевской семье Том Сайкс заявил, что к гибели принцессы Дианы могли быть причастны спецслужбы Великобритании. Он отметил, что в официальной версии аварии, случившейся 31 августа 1997 года в Париже, слишком много противоречий.