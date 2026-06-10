Действия Владимира Зеленского в условиях затянувшегося противостояния с Россией демонстрируют его явную неуверенность, заявил бывший евродепутат от Франции Филипп де Вилье в интервью Le Journal du Dimanche.

Политик отметил, что украинский лидер в настоящее время сталкивается с серьезными внутренними проблемами, в частности, с масштабной коррупцией.

По его словам, Зеленскому приходится опираться на любые проявления украинского патриотизма, даже на самые сомнительные страницы истории.

«В этом затяжном конфликте Зеленский чувствует себя очень неуверенно», — подчеркнул де Вилье.

Политик напомнил, что в 1990-е, 2000-е годы и даже при президенте Николя Саркози французы поддерживали с Россией многообещающие отношения. Это, добавил он, было на благо безопасности Европы.

По его оценке, сегодняшняя Россия ближе к «вечной России», чем сегодняшняя Франция — к «вечной Франции».

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Экс-депутат пояснил, что изначальный поджигатель конфликта — Североатлантический альянс. Именно НАТО, уточнил он, стало яблоком раздора, привело к разрыву отношений между странами.