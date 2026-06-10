Постпред Ирана при ООН обратился к Трампу

Президент США Дональд Трамп должен воздерживаться от угроз в адрес Ирана, Тегеран не ведет переговоры в условиях давления и никогда не поддастся запугиванию.

Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

"Президент Соединенных Штатов должен воздерживаться от своих постоянных угроз в адрес Ирана, включая угрозы применения силы, которые были сделаны сегодня. Иран никогда не ведет переговоры под угрозами и давлением и никогда не поддастся давлению или запугиванию", - сказал он в ходе выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по теме продвижения мира на Ближнем Востоке.

Трамп принял решение по Ирану

Израиль и США будут нести полную ответственность за последствия возможной эскалации, добавил постпред Ирана при ООН.